راحة سلبية للاعبي الأهلي بعد العودة من جنوب إفريقيا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من جنوب إفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأربعاء المقبلفي بطولة الدوري العام.
وحصل الفريق على راحة بسبب حالة الإجهاد بعد العودة من جنوب افريقيا صباح اليوم في رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات،
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل الإيجابي في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة بريتوريا.
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