رياضة | كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين راحة في مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين راحة في مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الزمالك الأساسيين تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم على ملعب النادي بميت عقبة بعد العودة من تونس.



وخاض الفريق أول مران له اليوم على ملعب النادي بميت عقبة بعد مباراة الترجي الماضية بدوري أبطال افريقيا.



وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إراحة الأساسيين بتدريبات تأهيلية بسبب الارهاق وضغط المباريات خلال الفترة الماضية وتجنب الإصابة لهم قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل بلطولة الدوري.



ولم يشارك الصاعد أحمد عيد في المران بسبب ارتباطه بمباراة مع فريق الناشئين مع حرس الحدود.