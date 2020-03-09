رياضة | بادجي: أنا خجول.. كهربا وديانج الأقرب لقلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بادجي: أنا خجول.. كهربا وديانج الأقرب لقلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح بادجي أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره، وكان الأقرب لتحقيق الفوز لولا سوء الحظ الذي صادفنا في اللقاء الذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله ليصعد الأهلي بمجموع اللقاءين بعد فوزه في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وقال بادجي عن إهدار هدف ضد صن داونز: "الفرصة كانت خطرة بالفعل، وحظوظها قوية في التسجيل لكن الكرة وصلت لي في ارتفاع غير مناسب لذلك لم أستطع السيطرة عليها، لذلك نجح دفاع صن داونز في التدخل وإفساد الهجمة".

وأكد المهاجم السنغالي أنه يحاول تطوير مستواه، لكن كما يعلم الجميع في بعض الأحيان يكون اللاعب غير موفق، ولا يسجل رغم الفرص السهلة، وهذا أمر وارد في كرة القدم.

ووصف بادجي تجربته الحالية مع الأهلي بالرائعة، وعلق عليها، قائلاً: "الأهلي كبير بشعبيته وجماهيره وتاريخه، وأنا فخور بهذه التجربة".

وعن علاقته مع لاعبي الفريق قال: "ما زلت في بداية تكوين علاقات جيدة مع جميع اللاعبين، لأنني أتواجد في هذا الكيان الكبير منذ شهرين فقط، لكن الجميع يُشجعني ويساندني ولم أشعر أنني غريب عن الفريق منذ اليوم الأول، وإن كنت شخصا خجولا، ولا أتحدث كثيرًا".

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وأوضح بادجي أن المالي آليو ديانج ومحمود كهربا من أقرب لاعبي الفريق إليه، حيث يتحدث معهما بشكل مُستمر مشيرًا إلى أن جميع لاعبي الأهلي يتمتعون بأخلاق عالية ويتعاملون بشكل رائع مع اللاعبين الجدد وهو ما يُسهّل مهمة الانسجام والتفاهم لأي لاعب قادم للنادي.

وتحدث المهاجم السنغالي عن ظاهرة تسجيل اللاعبين الذين يلعبون على الأطراف "الأجنحة" أهدافاً بشكل يتساوى أو يفوق المهاجم الصريح ، قائلاً: لا أجد مشكلة في هذا.. فالمهم مبدئياً هو مصلحة الفريق، وكرة القدم لعبة جماعية ولاعبو الأطراف يقومون بتغذية المهاجم الصريح بالتمريرات للتسجيل.

وأكد مهاجم الأهلي أنه يحرص على خوض تدريبات إضافية لرفع مستواه والوصول للحد الذي يؤهله للمشاركة أساسياً والظهور بشكل جيد مع الفريق وتحقيق أهدافه وتنفيذ خطط وتعليمات الجهاز الفني.

وكشف بادجي عن العروض التي تلقاها قبل اللعب للأهلي في يناير الماضي: "كنت أمتلك عرضًا قويا من الدوري الروسي ، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة لكنني اخترت اللعب للأهلي في النهاية لرغبتي في التواجد في هذا الكيان الكبير ،خاصة أنني أنتمي للقارة الإفريقية والجميع فيها يعلم قيمة الأهلي وبطولاته وتاريخه فهو رقم واحد في القارة السمراء كما أنني فضّلت التواجد في بلد مسلم لذا اخترت اللعب للأهلي وبدء تجربة معه أتمنى أن تشهد العديد من البطولات.

ووجه المهاجم السنغالي رسالة لجمهور الأهلي، قائلاً: منذ أن ارتديت قميص الفريق قبل شهرين وأنا أشعر بدعم رائع من هذا الجمهور العريض، وأتمنى أن أكون عند حُسن ظنه وأعده بأنني سأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاده من خلال تحقيق البطولات التي يعشقها.