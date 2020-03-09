رياضة | الاتحاد الآسيوي يعلن عن مواعيد الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الآسيوي يعلن عن مواعيد الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ذهاب دور الـ16 للمسابقة سينطلق أيام 10 و11 و 12 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و15 و16 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و30 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 أكتوبر، كموعد لمباراتي ذهاب الدور قبل النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و28 من الشهر ذاته.