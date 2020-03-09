رياضة | فيروس كورونا يقتحم دوري الأبطال ويهدد حضور الجماهير في موقعة سان جيرمان ودورتموند

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره الألماني بوروسيا دورتموند، على ملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "

" الفرنسية، فإن المباراة مهددة بغياب الجماهير عنها، لتُلعب خلف الأبواب المغلقة.

وأفادت الصحيفة بأنه من المنتظر إعلان القرار النهائي والرسمي، اليوم الإثنين، سواء بإقامة المباراة بدون جماهير أو تأجيلها لموعد لاحق، وهو أمر وارد الحدوث.

وكانت السلطات الفرنسية قد قررت تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد مضيفه ستراسبورج السبت الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وألقى انتشار كورونا بظلاله على بعض مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة البعض منها خلف الأبواب المغلقة.