رياضة | أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنازل فريق ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني بالأمس لغريمه برشلونة، بعد أن خسر بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت بملعب "بينتو فيامارين" في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأكدت صحفية ماركا الإسبانية، أن تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي سيخضع لفحص طبي اليوم، بعد أن عانى من بعض الآلام بالأمس عقب المباراة.

واشتكى كورتوا من آلام في عضلة الفخذ، وغادر الملعب بالأمس بضمادة على فخذه.

وأضافت ماركا أن الفحص الذي سيجرى الإثنين، سيكون للإطمئنان على حجم الإصابة، ومدى تأثيرها على مشاركته في لقاءات الفريق المقبلة.

Advertisements

ويقبل ريال مدريد على مبارتين هامتين، الأولى يوم الجمعة المقبل في الجولة 28 من الليجا مع إيبار، والثانية ضد مانشستر سيتي بملعب الإتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 19 مارس.

وفي حال غياب كورتوا، سيشارك الحارس الفرنسي البديل ألفونس أريولا في المباراتين.

ويعد كورتوا من أهم عناصر فريق ريال مدريد الإسباني لهذا الموسم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع الفريق.

وإنضم كورتوا لريال مدريد صيف عام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ومثل الفريق في 66 مباراة بجميع البطولات.