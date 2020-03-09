رياضة | موسى ديمبيلي يعتزل دوليا لتراجع صحته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى ديمبيلي يعتزل دوليا لتراجع صحته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النجم البلجيكي موسى ديمبيلي لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، وجوانزو آر اند إف الصيني حاليًا اعتزال اللعب الدولي لتراجع لياقته البدنية بسبب كثرة الإصابات.

وأكد برنامج "VTM" أن ديمبيلي قرر اعتزال كرة القدم مع بلاده بسبب تراجع لياقته البدنية وجاهزيته في المباريات نتيجة لكثرة الإصابات مع وصوله لعمر 32 عامًا

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وانضم ديمبيلي إلى توتنهام عام 2012، بعدما بدأ مسيرته في بلجيكا ولعب 82 مباراة دولية قبل أن يرتدي قميص فريقي فيللم تيلبورج وألكمار الهولنديين وفولهام وأندية أخرى.