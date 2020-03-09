رياضة | بمواجهات متكافئة.. طلعت يوسف أمام كارتيرون قبل موقعة الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمواجهات متكافئة.. طلعت يوسف أمام كارتيرون قبل موقعة الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره الزمالك، الخميس المقبل، على ستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.