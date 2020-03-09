رياضة | بمواجهات متكافئة.. طلعت يوسف أمام كارتيرون قبل موقعة الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمواجهات متكافئة.. طلعت يوسف أمام كارتيرون قبل موقعة الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره الزمالك، الخميس المقبل، على ستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
مواجهة الخميس، ستكون الثالثة بين طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، ونظيره في الزمالك، باتريس كارتيرون.
ونجح طلعت يوسف، في الفوز بالمواجهة الأولى (1-0) أثناء قيادته لبتروجيت موسم 2016-2017، وكان كارتيرون مدربًا وقتها لوادي دجلة.
وفي المباراة الثانية بنفس الموسم، رد المدرب الفرنسي، الهزيمة لطلعت يوسف بنفس النتيجة، وكان محمود علاء مدافع الزمالك الحالي، هو صاحب هدف المباراة الوحيد لوادي دجلة.
ويحتل الزمالك، المركز الرابع برصيد 28 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري خامس الترتيب.