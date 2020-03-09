رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بحارس مرمى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بحارس مرمى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة ديلي ستار البريطانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدمات حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابالاجا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ديلي ستار، أن نادي تشيلسي قد يسمح للدولي الإسباني بالرحيل، حيث يبحث النادي حالياً على حارس مرمى للفريق خلال الموسم المقبل.

Advertisements

وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية قد أشارت لسعي تشيلسي للتحرك نحو الألماني مارك أندري تير شتيحن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

كما أضافت التقارير، أن حارس مرمى مانشستر يونايتد دين هيندرسون، والذي يلعب معاراً لفريق شيفيلد يونايتد خلال الموسم الحالي مطلوب بقوة في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان كيبا قد خسر موقعه في حراسة مرمى تشيلسي لصالح المخضرم ويلي كاباييرو، قبل أن يعود مجدداً للمشاركة مع الفريق خلال لقائي ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي وإيفرتون في الدوري يوم أمس.