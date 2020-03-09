رياضة | شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شرط يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لمشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

وأوضح شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية أن كلوب طلب تفسيرات بشأن الاستعدادات والبرنامج الخاص بصلاح لأنه سينضم في شهر يونيو بعد نهاية الموسم الكروي ويخشى عليه من الإرهاق.

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وأشار إلى أن كلوب استفسر فقط عن طبيعة البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للمنتخب وليس أي شيء آخر وهو ما يقدره للحفاظ على اللاعب من الإصابات.