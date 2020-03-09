تأجيل دورة الألعاب السعودية لأجل غير مسمي

الإثنين 9 مارس 2020

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية، تأجيل منافستها إلي أجل غير مسمي، وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.



وبناءًا علي التوصيات الصادرة من اللجنة المعينة بإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشار هذا الفيروس، وحيث إن سلامة الجميع تعد الأولوية القصوي، فقد قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل فعاليات هذه الدورة إلي وقت لاحق، متمنين السلامة للجميع.

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وتابعت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية بإهتمام كبير المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع الجهات المعينة التي لم تتدخر جهداً في تلبية كل الإحتياجات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين في الدورة.

وكان المقرر أن تنطلق دورة الألعاب السعودية بنسختها الأولي، في مدينة الرياض في الفترة بين 23 مارس الجاري إلي 1 إبريل المقبل.

وكان بالفعل بدأ تسجيل اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة في تلك الدورة من يوم 26 فبراير الماضي، وتم إغلاق تسجيل المشاركين في الثاني من مارس الجاري، وكان من المقرر أن تبدأ تجارب المسجلين من العامة في مقرات المناطق يومي 5،6 من الشهر الجاري.

وإعتبرت دورة الألعاب الآسيوية سيكون أكبر حدث رياضي وطني يقام في السعودية من حيث عدد المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة في تلك الدورة، حيث تنافس 13 منطقة سعودية في 40 لعبة رياضية بآلية مشابهة للأولمبياد.