إجتماع جديد لحسم مصير الدوري الإيطالي

الإثنين 9 مارس 2020

يواجه الدوري الإيطالي لكرة القدم خطر الإلغاء هذا الموسم، بسبب كثرة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد، وتأجلت علي إثره العديد من المباريات، وكما لعبت بعضها بدون حضور المشجعين.



وكانت مباريات الجولة ال26 قد تأجلت قبل أن تلعب أمس الأحد، إلا أنها شهدت حالة من التخبط بعدما تأجلت مباراة" بارما و سبال" لمدة 45 دقيقة، حيث لم يقرر المسؤولين بعد ما إذا كانوا سيستمرون في اللعب أم لا.

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وذكر موقع" كالتشيو ميركاتو" أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، إتخذ قرارا في نهاية المطاف بلعب جميع مباريات أمس كما هو مخطط لها سابقا، علي الرغم من ذلك تم تحديد موعد الثلاثاء ليتم تقييم الأوضاع وإتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أن الاتجاه الأقرب حدوثه هو تعليق بطولة الدوري، بسبب الصعوبات المتوقع مواجهتها في الفترة المقبلة، حيث سيكون من الصعب لعب جميع مباريات البطولة قبل إنطلاق يورو 2020 في الصيف المقبل.

وكانت رابطة اللاعبين الإيطاليين، قد طالبت في وقت سابق بإيقاف بطولة الدوري هذا الموسم للحفاظ علي سلامة كل شخص معني من تلك اللعبة من فيروس كورونا القاتل.