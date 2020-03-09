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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
يلاقي نادى يوفنتوس الإيطالي غريمه إنتر ميلان اليوم الأحد ضمن إطار مواجهات الجولة السادسة و العشرين من مسابقة الدورى الإيطالي.
و علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءاً و ستذاع المباراة علي قناة بن سبورت الرابعة . ترتيب الفريقين :
يحتل نادى يوفنتوس الإيطالي المركز الثانى برصيد ستين نقطة بينام يحتل نادى إنتر ميلان المركز الثالث برصيد أربعة و خمسين نقطة.
و يطمح الفريقين في الوصول الي صدارة ترتيب الدروى الإيطالي بعد أن خطفها منهم نادى لاتسيو الإيطالي في أخر مبارياتين .
تشكيل يوفنتوس اليوم
حراسة المرمى : شتيسنى
خط الدفاع : ساندرو , بونوتشي , دي ليخت , كوادرادو
خط الوسط : ماتويدى, رامزى, بينتاكور
خط الهجوم : رونالدو , كوستا , هيغواين
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