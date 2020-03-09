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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرقام مميزة لكريم بنزيما في مباراة ريال بيتيس - ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الاسباني "الليغا"، تمكن فريق ريال بيتيس من الفوز على فريق ريال مدريد بنتيجة 2 - 1 على ارضية ملعب بينيتو فيلامارين. في ما يلي ارقام مميزة حققها لاعب ريال مدريد كريم بنزيما في هذه المباراة:
- إرتكب بنزيما اول اخطائه في 338 مباراة خاضها مع فريقه وادى ذلك الى هدف في مرمى مدريد.
- تمكن بنزيما من تسجيل كل ال9 ضربات جزاء التي حصل عليها لصالح ريال مدريد و8 منها كانت في الدوري الإسباني. وكان بنزيما قد سجل الهدف الوحيد لفريقه في هذه المباراة عن طريق ضربة جزاء.
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