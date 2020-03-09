أرقام مميزة لكريم بنزيما في مباراة ريال بيتيس - ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الاسباني "الليغا"، تمكن فريق ​ريال بيتيس​ من الفوز على فريق ​ريال مدريد​ بنتيجة 2 - 1 على ارضية ملعب بينيتو فيلامارين. في ما يلي ارقام مميزة حققها لاعب ريال مدريد ​كريم بنزيما​ في هذه المباراة:



- إرتكب بنزيما اول اخطائه في 338 مباراة خاضها مع فريقه وادى ذلك الى هدف في مرمى مدريد.

- تمكن بنزيما من تسجيل كل ال9 ضربات جزاء التي حصل عليها لصالح ريال مدريد و8 منها كانت في ​الدوري الإسباني​. وكان بنزيما قد سجل الهدف الوحيد لفريقه في هذه المباراة عن طريق ضربة جزاء.