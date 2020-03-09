حقائق عن فريقي مان يونايتد ومان سيتي في الدوري الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

حقق ​مانشستر يونايتد​ الفوز بنتيجة 2-0 على جاره ​مانشستر سيتي​ في الدوري الانجليزي. وفي ما يلي بعض الحقائق عن الفريقين:



0.62 - كان إجمالي نسبة الأهداف المتوقعة لمانشستر سيتي 0.62 وهو أدنى مستوى له في إحدى مباريات ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ هذا الموسم، وأدنى نسبة في المسابقة بشكل عام منذ نيسان 2019 - أيضًا ضد مانشستر يونايتد (0.52).

Advertisements

1961 – حقق مانشستر يونايتد الفوز مرتين في الدوري على ​تشيلسي​ ومانشستر سيتي لأول مرة منذ موسم 1960-61.

10 - لم يخسر مانشستر يونايتد الآن في آخر عشر مباريات له في جميع المسابقات (7 انتصارات و3 تعادلات)؛ أطول فترة له من دون هزيمة منذ أول 11 مباراة ل​أولي غونار سولسكاير​ المسؤول عن النادي بين كانون الاول 2018 وشباط 2019.

7 - تعرض مانشستر سيتي لهزيمته السابعة في الدوري الإنكليزي الممتاز، مما جعل موسم 2019-20 الموسم الذي خسر فيه ​بيب غوارديولا​ أكبر عدد من مباريات الدوري في مسيرته الإدارية.