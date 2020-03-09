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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقائق عن فريقي مان يونايتد ومان سيتي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
حقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة 2-0 على جاره مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. وفي ما يلي بعض الحقائق عن الفريقين:
0.62 - كان إجمالي نسبة الأهداف المتوقعة لمانشستر سيتي 0.62 وهو أدنى مستوى له في إحدى مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، وأدنى نسبة في المسابقة بشكل عام منذ نيسان 2019 - أيضًا ضد مانشستر يونايتد (0.52).
1961 – حقق مانشستر يونايتد الفوز مرتين في الدوري على تشيلسي ومانشستر سيتي لأول مرة منذ موسم 1960-61.
10 - لم يخسر مانشستر يونايتد الآن في آخر عشر مباريات له في جميع المسابقات (7 انتصارات و3 تعادلات)؛ أطول فترة له من دون هزيمة منذ أول 11 مباراة لأولي غونار سولسكاير المسؤول عن النادي بين كانون الاول 2018 وشباط 2019.
7 - تعرض مانشستر سيتي لهزيمته السابعة في الدوري الإنكليزي الممتاز، مما جعل موسم 2019-20 الموسم الذي خسر فيه بيب غوارديولا أكبر عدد من مباريات الدوري في مسيرته الإدارية.
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