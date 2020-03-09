رسميا.. نصف نهائي كأس محمد السادس بغياب الجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

قرر ​الاتحاد العربي لكرة القدم​ إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة ​كأس محمد السادس للأندية الأبطال​ بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأشار الاتحاد العربي ببيان ارسله الى كل من ​الاتحاد السعودي​ والمغربي والمصري أنه اتخذ هذا القرار حرصا على سلامة الجماهير ومنع انتشار فيروس كورونا .

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ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السعودي ضد نظيره ​الشباب​ في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية يوم 16 آذار/مارس على أن تُقام مواجهة الإياب في الخامس من شهر نيسان/إبريل المقبل.

ويلعب ​الإسماعيلي المصري​ ضد ​الرجاء المغربي​ يوم 15 آذار/مارس في إياب الدور نصف النهائي علمًا بأن الفريق المصري نجح في الفوز على ملعبه ذهابا بهدف دون رد.