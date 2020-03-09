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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. نصف نهائي كأس محمد السادس بغياب الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشار الاتحاد العربي ببيان ارسله الى كل من الاتحاد السعودي والمغربي والمصري أنه اتخذ هذا القرار حرصا على سلامة الجماهير ومنع انتشار فيروس كورونا .
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السعودي ضد نظيره الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية يوم 16 آذار/مارس على أن تُقام مواجهة الإياب في الخامس من شهر نيسان/إبريل المقبل.
ويلعب الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي يوم 15 آذار/مارس في إياب الدور نصف النهائي علمًا بأن الفريق المصري نجح في الفوز على ملعبه ذهابا بهدف دون رد.
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