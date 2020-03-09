تيفيز قبّل مارادونا قبلة الحظ قبل الفوز باللقب مع بوكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

كان ​كارلوس تيفيز​، البالغ من العمر 36 عامًا، بطل ​بوكا جونيورز​ مساء السبت حيث فاز مع الفريق ببطولة ​الدوري الأرجنتيني​ للمرة الرابعة والثلاثين.



دخل بوكا في اليوم الأخير من الموسم بفارق نقطة واحدة خلف ريفر بلايت. لكن الاخير تعادل 1-1 مع ​أتلتيكو توكومان​.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، سجل تيفيز هدف الفوز في الدقيقة 72 على بوكا ضد خيميناسيا ليحصل بوكا على اللقب.

وقبل انطلاق المباراة قبل تيفيز أسطورة الأرجنتين وبوكا جونيورز ​دييغو مارادونا​ من اجل الحظ سعيد.

وأوضح قائلا: "كنت أعلم أنه كان علي تقبيل دييغو، وكنت محظوظًا بهذه الطريقة... في بعض الأحيان عليك أن تبحث عن الحظ".

وأثبت هذه العملية أنها مثمرة حيث احتفل كل من تيفيز ومارادونا وجميع أنصار بوكا بفوزهم طوال الليل.