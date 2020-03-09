شكوك حول لحاق مارسيلو بلقاء السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

كشفت عدد من الصحف الإسبانية أن إصابة البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر النادي الملكي قد يغيب عن مباراة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.



خرج مارسيلو مصابا في مباراة الأمس في الدقيقة 59 من الشوط الثاني أمام ريال بيتيس، وسط تقارير صحفية أن الأصابة عبارة عن تمزق في أوتار الركبة اليسري، حيث سيغيب عن مباراة إيبار القادمة في الدوري الإسباني، ومع شكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة النادي السماوي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد لقاء ريال بيتيس علي ملعب المنافس بهدفين مقابل هدف واحد في إطار الأسبوع السابع والعشرين بالدوري الاسباني، وأحرز كريستيان تيو هدف قاتل ليلحق الهزيمة بالنادي الملكي، وجعلهم يفقدون صدارة الليجا لصالح البارسا، حيث تراجع ريال مدريد للمركز الثاني بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي.