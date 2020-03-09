شكرا لقرائتكم برنامج خاص لتجهيز عماد حمدى لمواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز برنامج بدنى لتجهيز عماد حمدى لاعب وسط الفريق لمباراة الرجاء المغربى بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الامامية التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالدوري والتي خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف ، وفضل الجهاز الفني عدم الدفع باللاعب في مواجهة الجونة بالدوري لتجهيزه لموقعة الرجاء المغربى.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الرجاء والإسماعيلى فى المغرب 15 شهر مارس الجارى، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ونجح الإسماعيلى فى التفوق على الرجاء بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف.

وتسعى إدارة النادى الإسماعيلى للتعرف على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب، وعلى الجانب الأخر أبدى الجهاز الفنى للدراويش ارتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التى كان سيفرضها على اللاعبين فى أرض الملعب، مطالباً لاعبى الإسماعيلى باستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.