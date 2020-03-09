شكرا لقرائتكم جمال الغندور يعقد محاضرة "var " لفريق نادى مصر قبل مواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام محاضرة "var " للاعبى فريق نادى مصر قبل مواجهة الإنتاج الحربى في إنطلاق مواجهاته بالدور الثانى من الدورى الممتاز و الذى يشهد تطبيق تقنية الفيديو .

وخاض فريق نادى مصر تدريب أمس على ملعي الدفاع الجوى نظرا لسلامة أرضيته ، و من المنتظر أن يدخل اللاعبين تحت قيادة خالد جلال المدير الفني معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل إستعدادا للقاء الإنتاج الحربى المقرر له الخميس القادم .

وشهد إستعداد فريق نادى مصر للموسم الجديد الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر و لعب 4 وديات ، حيث نجح ف فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر ا، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى أخر الشوط الثانى و يلتقى البدرشين أ الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز ٦/١قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 في ختام المعسكر .

كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، حيث خسر من نظيره إنبى وديا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

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نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

يضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.