موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الدوري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



يباشر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



تقام مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الخميس المقبل، على ستاد المكس بالإسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



يأتي عودة الزمالك إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس، أول أمس السبت، بعد عبور عقبة الترجى التونسى بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



تأهل الزمالك رغم الهزيمة أمام الترجي بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

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موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



ومن المنتظر أن يشهد مران الأبيض اليوم خضوع المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، لفحص طبى لاختبار حالته بعد شكواه من آلام فى الركبة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



ومن المتوقع أن يُجرى الجهاز الفنى للزمالك، بعض التغيرات فى تشكيل الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، حيث يدرس الفرنسى كارتيرون، الدفع بمحمود جنش، فى حراسة مرمى الفريق فى المباراة المرتقبة، إلا أن هذا الأمر سيتوقف على بعض الأمور الخاصة بمستواه البدنية والفنية خلال تدريبات الفريق، بالإضافة إلى منح فرص أكبر فى الفترة المقبلة لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم إسلام جابر ومصطفى فتحى وكريم بامبو والكونغولى كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر، للدفع بهم فى المباريات المقبلة خاصة فى بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الدفع بالعناصر الأساسية فى جميع المباريات مما يعرضهم للإرهاق والإصابات فى ظل المنافسات المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى جميع البطولات.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك



ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 16 مباراة ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.