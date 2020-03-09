شكرا لقرائتكم الكاف يحتفل بعيد ميلاد حسام عاشور صائد البطولات فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر موقع تويتر، بعيد ميلاد حسام عاشور قائد النادي الأهلي ولاعب وسط الفريق الأحمر، والذي أكمل اليوم عامه الـ 34.

ونشرت صفحة الكاف صورة لحسام عاشور وعلقت عليها: عيد ميلاد سعيد لنجم الأهلي..توج بخمس ألقاب في دوري أبطال أفريقيا.



حسام عاشور

وولد حسام عاشور في 9 مارس 1986، وعلى مدار مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 511 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا، ورغم ذلك مازال عاشور يواجه حظًا سيئًا مع المنتخب الوطني، حيث عانى من التجاهل طوال السنوات الماضية.

ويعد حسام عاشور أحد أهم أبناء القلعة الحمراء، أصحاب الخلق والالتزام، فضلًا عن تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات فى الأهلى خاصة وفى مصر عامة، حيث نجح فى التتويج بـ34 بطولة ليتوج مسيرة بدأت منذ 20 عاما مع الأهلي ولا تزال مستمرة.

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رغم مسيرته الطويلة إلا أن حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010.

ويعد حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المئة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء.

حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة "2010" قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.

شارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.

يملك حسام عاشو رقماً قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك فى 154 مباراة ببطولات أفريقيا، ويحل وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة.