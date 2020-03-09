موعد مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



يبدأ الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري، وذلك عقب عودة البعثة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي القاهرة في السادسة من صباح اليوم،الاثنين، بعد خوض مباراة صن داونز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



وخاض الأهلي مران خفيف عصر أمس،الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة ، وتدرب الفريق على نفس الحديقة التي سبق وتدرب عليها يوم وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز وأقتصر المران على تدريبات إستشفائية للاعبين الذين شاركوا في مواجهة صن داونز وذلك في إطار استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة وأولها لقاء سموحة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



وكشف الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي لاعب الفريق عانى من إجهاد بسيط في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز ، وأوضح الجهاز الطبي أن الإجهاد بسيط ولا يُمثل مشكلة للاعب وسيكون بأمكانه المشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي ، موضحاً أن الإجهاد ناتج عن المجهود الكبير الذى بذله متولي في المباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



واشتكى على معلول الظهير الأيسر للفريق أيضًا من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية عقب المباراة وقال الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود أن الإجهاد الذي يُعاني منه معلول بسيط وجاء نتيجة حالة الإرهاق والمجهود الذي بذله اللاعب أمام بطل جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



كان مسئولو النادي الأهلي قرروا صرف مكافآت خاصة وإجادة للاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

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موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق ، موضحاًأن لاعبي الاهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء ، ويأتي صعود الاهلي لنصف نهائي أفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس الأول، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



فيما طالب سيد عبد الحفيظ المسئولين بالموافقة على تأجيل أعمال الصيانة في ستاد القاهرة الدولى من أجل إستضافته مباراة الأهلى والوداد المغربى في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتابع عبد الحفيظ : "استاد القاهرة مرعب لأى فريق وانظروا لما حدث في لقاء صن داونز ونتمنى بكل تأكيد عدم مغادرة استاد القاهرة أبدا، وأتمنى أن يتم تأجيل أعمال الصيانة واستمرار الملعب بشكل طبيعي لبعد لقاء الوداد ولتحدث أعمال الصيانة في الملعب بعد لقاء الوداد، وخصوصا إن النهائي لن يقام في مصر ومن المقرر أن يلعب الاهلي مع بطل المغرب بملعب الأخير أحد يومي 1 و2 مايو على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته.