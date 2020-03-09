شكرا لقرائتكم العقود المرتفعة تكتب نهاية فرجاني ساسي وعواد في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، عن أن مجلس الإدارة الحالي يحاول تسويق التونسي فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي، في ظل الراتب السنوي الكبير الذي يحصل عليه اللاعب نظير اللعب في صفوف الفارس الأبيض، وهو ما لا تتحمله خزينة مسئولي ميت عقبة.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن فرجاني ساسي يتقاضى مبلغ 2 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما يهدد بقاء اللاعب في ميت عقبة، لأسباب كثيرة أولها رغبة الإدارة في التخلص منه لعدم القدرة على الوفاء براتبه السنوي الباهظ، مقارنة بباقي عقود اللاعبين.

وثاني الأسباب هي أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية هو الذي كان يتحمل دفع راتب الدولي التونسي، قبل أن يرفع يده عن دعم مسئولي القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ووضع الإدارة البيضاء في مأزق بشأن الوفاء بقيمة راتب اللاعب الباهظ.

ومن ضمن الأسباب أن الإدارة تخشى من اندلاع فتنة في صفوف الفريق الأبيض حال طلب أحدهم المساواة بفرجاني ساسي في الرواتب الشهرية، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب يرغبون في رف قيمة عقودهم يتصدرهم محمود علاء وطارق حامد، لاسيما وأنهما يملكان عروضا خليجية مغرية، ويرغبون في تأمين مستقبلهم.

أضاف المصدر أن ساسي لا يمتلك أية عروض في الوقت الراهن، وهو ما يؤرق مسئولي ميت عقبة الذين يرغبون في التخلص من اللاعب في الصيف المقبل بسبب القيمة المرتفعة لعقده.

ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك والذي ترغب الإدارة في تسويقه بنهاية الموسم والذي يتقاضى مبلغ 9 ملايين جنيه سنوياً، خاصة بعدما فشل في فرض سيطرته على حراسة العرين الأبيض، خاصة مع وجود محمد أبو جبل الحارس الأساسي حاليا وعودة محمود جنش من الإصابة وجاهزيته لحراسة العرين الأبيض.

وتقدم نادي الترجي الرياضي التونسي، بشكوى ضد نظيره نادي النصر السعودي لدى محكمة كاس الدولية.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية فإن الترجي طالب في شكواها بحقوقه المتبقية من قيمة انتقال اللاعب التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف النادي العاصمي، في شهر يناير من عام 2018 م.

ودافع ساسي عن ألوان النصر العالمي حتى نهاية الموسم الرياضي 2017 - 2018 قبل أن ينتقل في صيف 2018م لصفوف نادي الزمالك المصري.

Advertisements

وقدم فرجاني إلى صفوف العالمي السعودي، في 2018، ضمن صفقة قيمتها 2 مليون يورو، إلا أنه لم يستمر طويلا بين صفوفه ثم انتقل إلى الزمالك قبل نهاية الموسم، مما دفع النادي السعودي إلي تجاهل إتمام اتفاقه مع الترجي، ليلجأ الأخير إلى المحكمة الرياضية.

وأضافت الصحيفة السعودية ، أن إدارة نادي شيخ الأندية التوانسية الترجي التونسي، والذي أطاح به الزمالك أمس الأول من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بمجموع المباراتين 3-2 ، تنتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الشكوى المقدمة من قبل التونسي، لتصعيد الأمر حال عدم حصوله على مستحقاته من صفقة فرجاني ساسي كاملة.

ولعب فرجاني بقميص النصر السعودي في 9 مباريات فقط، على مستوى جميع المسابقات، أحرز خلالهما هدفين فقط مع العالمي، قبل أن يتألق مع الزمالك ليصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق، والذي توج بلقبي السوبر المصري والأفريقي وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فى سياق مختلف تدخل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في إنهاء أزمة القبض على بعض مشجعى الترجي التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب أحداث شغب، بحسب موقع جريدة الصباح التونسية.