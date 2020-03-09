شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي ضد الجونة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نظيره الجونة فى الخامسة عصر اليوم الاثنين نظيره فريق الجونة على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة ومثيرة تأتى تزامناً مع إنطلاق الدور الثانى للمسابقة بعد فترة توقف.



الإسماعيلي ضد الجونة

وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط ببطولة الدوري بحصد النقاط الثلاث من مواجهة الجونة قبل التفرغ للمواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربى بإياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها 15 مارس الجارى بالمغرب بعد انتهاء موقعة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد .

تشكيل الإسماعيلي ضد الجونة

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من: محمد فوزي - محمود البدري – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم - محمود دونجا – عماد حمدي - محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي - فخر الدين بن يوسف". الإسماعيلي ضد الجونة

وشهد أخر ظهور للدراويش بالدوري خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف ومن قبلها الخسارة من أسوان أيضاَ بنفس النتيجة فيما تعادل الجونة مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

الإسماعيلي ضد الجونة



يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

الإسماعيلي ضد الجونة



على الجانب الآخر، شدد البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة فتح صفحة جديدة مع مسابقة الدوري بداية من مواجهة الإسماعيلى سعياً للتخلص من المراكز المتأخرة والصعود للمربع الذهبى بعد استعادة الفورمة الفنية والبدنية خلال فترة التوقف عبر عدد من المباريات الودية .

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تشكيل الجونة ضد الإسماعيلي



ومن المتوقع أن يخوض الجونة مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون:

إسلام طارق - جوناثان نجويم - لؤي وائل - محمد نجيب - باسم علي - سيرچ أكا - أكرم توفيق - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - إسلام محارب - أحمد ياسر ريان.

الإسماعيلي ضد الجونة



ويحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.