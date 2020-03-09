شكرا لقرائتكم في ميلاده الـ34 .. أرقام وبطولات حسام عاشور مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى، اليوم الأثنين، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، لاسيما أنه من مواليد 9 مارس 1986 ، ويعد حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المئة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء. توج عاشور بـ 36 بطولة ويعد ثاني أكثر اللاعبين تتويجًا مع الأندية خلف البرازيلى دانى ألفيش 12 لقب فى الدورى المصرى 3 ألقاب كأس مصر Advertisements 10 ألقاب السوبر المصري 5 دوري أبطال أفريقيا لقب وحيد فى الكونفدرالية 5 سوبر أفريقي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ميلاده الـ34 .. أرقام وبطولات حسام عاشور مع الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.