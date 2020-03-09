شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. استمرار غياب رمضان صبحي عن القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب رمضان صبحي صانع العاب الأهلي عن فريقه في مواجهة سموحة ببطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل لاستمرار معاناته من الإصابة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني بالأهلي أن رمضان صبحي خارج حسابات فايلر في مواجهة الفريق السكندري، بعد أن أكد الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لأسبوع أخر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر بصورة طبيعية.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى لتدريبات الأهلي الجماعية خلال أيام، ويغيب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلى أن حالة رمضان صبحى تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى خلال إحدى التدريبات.

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ويتابع رمضان صبحي حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى الجونة، والذى أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتى صن داونز على أن يتم تجهيز للعودة بعد العودة من جنوب افريقيا.

وكان مسئولو النادي الأهلي رفضوا فكرة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق للعلاج في الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعاني من أصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجي الى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تمسك بوجود رضمان صبحي، مهاجم الفريق، في صفوف الفريق الأحمر في المرحلة المقبلة، وطلب فايلر من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شراء رمضان صبحي بشكل نهائي حيث تنتهي إعارة اللاعب من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي الجاري.