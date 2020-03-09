شكرا لقرائتكم مصير غامض لـ حسام عاشور فى الأهلي .. هل يعلن الاعتزال أم الرحيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدو أن ساعة الفراق دقت بين حسام عاشور والنادي الأهلي، بعد 16 عاماً من العطاء مع الفريق الأول للقلعة الحمراء، منذ تصعيده إلى الفريق تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية، حيث يترقب لاعب وسط الأهلي حسم مصيره سواء بالاعتزال أو الرحيل خلال الأيام المقبلة.
صاحب الـ 34 عاماً تلقى أكثر من عرض على مدار الأيام الماضية لعل أبرزها من الزمالك وبيراميدز وذلك بعد خروجه بشكل شبه نهائي من الحسابات الفنية للسويسري رينية فايلر مدرب النادي الأهلي، فمنذ انطلاق الموسم الجاري لم يشارك عاشور مع الأهلي سوى في 32 دقيقة فقط.
وتجري محاولات من جانب البعض لإقناع اللاعب بالاعتزال نهاية الموسم للحفاظ على تاريخه مع النادي الأهلي، إلا أن عاشور أكد في تصريحاته السابقة أنه يرغب في استكمال مسيرته على المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أنه مازال لديه الكثير ليقدمه ولا يمكن لأحد إجباره على اتخاذ هذا القرار.
وتشير الأنباء إلى اقتراب اللاعب من بيراميدز، رافضاً عرض الزمالك للحفاظ على شعبيته بين الجماهير الحمراء، التي تنظر إليه على أنه أحد القادة التاريخيين الشاهدين على العصر الذهبي داخل القلعة الحمراء.
ومن المرتقب أن يحسم ملف حسام عاشور خلال أيام بعد عودة الأهلي من جنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن يتخذ مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب قراره النهائي في التجديد للاعبين الأربعة الكبار في الفريق وهم، حسام عاشور، أحمد فتحي، شريف إكرامي و وليد سليمان.
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