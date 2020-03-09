شكرا لقرائتكم "لدغتا" يونايتد تصبغان ديربي مانشستر باللون "الأحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه مانشستر يونايتد لطمة جديدة إلى جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم وتغلب عليه 2 - صفر يوم الأحد في "ديربي" المدينة بالمرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة ليقرب غريمه التاريخي ليفربول من الفوز بلقب دوري الموسم الحالي.

وعلى استاد "أولد ترافورد" في مانشستر ، حسم يونايتد ديربي المدينة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 30 وسكوت ميكتوميناي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليؤكد تفوقه على جاره في الموسم الحالي حيث كانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين انتهت لصالح يونايتد 2 / 1.

وصبت هذه النتيجة في صالح ليفربول متصدر جدول المسابقة حيث تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي أصبح بحاجة للفوز باثنتين فقط من المباريات التسعة المتبقية له في المسابقة ليستعيد لقب الدوري الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

وفي المقابل ، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس ويعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.