هاشتاج "#ادعم_حسين_الشحات" يتصدر "تويتر".. ومغردون: هترجع أقوى من الأول

تصدر هاشتاج "#ادعم_حسين_الشحات" مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمطلبة بدعم لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

حرص جماهير النادي الأهلي، على دعم حسين الشحات لاعب الفريق، إثر خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، متمنين له الشفاء العاجل.

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "#ادعم حسين الشحات"، جاء ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

وأكد جمهور النادي الأهلي على ثقتهم في لاعب الفريق، متمنين عودته إلى المستطيل الأخضر في أقرب وقت وبأداء أفضل مما كان عليه، فيما طالبه آخرون بألا تهتز ثقته في نفسه.

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ويخضع حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى عملية جراحية عاجلة خلال الفترة المقبلة.

ويعانى حسين الشحات من "فتق"، ويحتاج إلى عملية جراحية للتخلص من آلامه خاصة فى ظل معاناة الشحات منه على مدار الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات إلى عملية جراحية بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، وسيحتاج إلى فترة راحة لن تقل عن شهر، وهو ما يشير إلى أنه سيكون خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على صن داونز الجنوب إفريقي فى لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3/1 من منافسات دور الثمانية للبطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.