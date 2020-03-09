شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الزمالك مع الرجاء البيضاوى.. خسارة وتعادل و2 مكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الزمالك على بطاقة التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3/2 مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى الذهاب 3/1، وخسر فى العودة بهدف، ليلتقى فى الدور قبل النهائى مع الرجاء البيضاوى الذى تخطى مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2-0 فى لقاء الذهاب والخسارة فى العودة بهدف نظيف.

وقبل المواجهة المرتقبة المحدد لها أحد يومى 1 او 2 مايو المقبل نرصد ماذا فعل الأبيض امام الفريق المغربى.

التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى فى مواجهتين فقط عام 2002 بدورى أبطال أفريقيا، ومثلها فى البطولة العربية 2005 .

المواجهة الأولى

التقى الزمالك مع الرجاء فى دورى أبطال أفريقيا بذهاب نهائى البطولة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.

المواجهة الثانية

التقى الزمالك مع الرجاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا فى نفس العام، وفاز الأبيض بهدف أحرزه تامر عبد الحميد دونجا، وتوج الزمالك باللقب.

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المواجهة الثالثة

التقى الزمالك مع الرجاء عام 2005 فى البطولة العربية، وفاز الأبيض بهدفين دون رد.

المواجهة الرابعة

تقابل الزمالك مع الرجاء فى مباراة العودة، وفاز الفريق المغربى بثلاث أهداف.

قرر مجلس إدارة الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد عبوره عقبة الترجى فى مباراة دور الـ 8 .

ويقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.