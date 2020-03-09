شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة "var" لفريق نادى مصر بقيادة جمال الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، محاضرة "var " للاعبى فريق نادى مصر قبل مواجهة الإنتاج الحربى فى انطلاق مواجهاته بالدور الثانى من الدورى الممتاز والذى يشهد تطبيق تقنية الفيديو.

وخاض فريق نادى مصر تدريبا أمس على ملعب الدفاع الجوى نظرا لسلامة أرضيته، ومن المنتظر أن يدخل اللاعبون تحت قيادة خالد جلال المدير الفنى معسكرا مغلقا الأربعاء المقبل استعدادا للقاء الإنتاج الحربى المقرر له الخميس المقبل.

وشهدت استعدادات فريق نادى مصر للموسم الجديد الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ولعب 4 وديات، حيث نجح فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى آخر الشوط الثانى ويلتقى البدرشين الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز ٦/١قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 فى ختام المعسكر .

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كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، خسر من إنبى وديا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.