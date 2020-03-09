سوبر كورة يكشف أسباب نهاية فرجاني ساسي وعواد فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة داخل نادى الزمالك أن مجلس الإدارة الحالى يحاول تسويق التونسى فرجانى ساسي بنهاية الموسم الحالى، فى ظل الراتب السنوى الكبير الذى يحصل عليه اللاعب نظير اللعب فى صفوف الفارس الأبيض، وهو ما لا تتحمله خزينة مسئولى ميت عقبة.

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وتقدم نادى الترجى الرياضى التونسى بشكوى ضد نظيره نادى النصر السعودى لدى محكمة كاس الدولية.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فإن الترجى طالب فى شكواها بحقوقه المتبقية من قيمة انتقال اللاعب التونسى فرجانى ساسى إلى صفوف النادى العاصمي، فى شهر يناير من عام 2018 م.

ودافع ساسى عن ألوان النصر العالمى حتى نهاية الموسم الرياضى 2017 - 2018 قبل أن ينتقل فى صيف 2018م لصفوف نادى الزمالك المصرى.

وقدم فرجانى إلى صفوف العالمى السعودى فى 2018، ضمن صفقة قيمتها 2 مليون يورو، إلا أنه لم يستمر طويلا بين صفوفه ثم انتقل إلى الزمالك قبل نهاية الموسم، ما دفع النادى السعودى إلى تجاهل إتمام اتفاقه مع الترجى، ليلجأ الأخير إلى المحكمة الرياضية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن إدارة نادى شيخ الأندية التوانسة الترجى التونسي، والذى أطاح به الزمالك أمس الأول من ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بمجموع المباراتين 3-2، تنتظر قرار المحكمة الرياضية بشأن الشكوى المقدمة من قبل التونسي، لتصعيد الأمر حال عدم حصوله على مستحقاته من صفقة فرجانى ساسى كاملة.

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ولعب فرجانى بقميص النصر السعودى فى 9 مباريات فقط، على مستوى جميع المسابقات، أحرز خلالهما هدفين فقط مع العالمي، قبل أن يتألق مع الزمالك ليصبح أحد الركائز الأساسية فى الفريق، والذى توج بلقبى السوبر المصرى والأفريقى وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فى سياق مختلف تدخل فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى إنهاء أزمة القبض على بعض مشجعى الترجى التونسى عقب مباراة الذهاب، بسبب أحداث شغب، بحسب موقع جريدة الصباح التونسية.

واندلعت أعمال شغب من جانب بعض جماهير الترجى بعد مباراة الزمالك التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، وحسمها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على استاد القاهرة.

وأكد موقع الصباح، أن فرجانى ساسي، لاعب وسط الزمالك التونسى كان له دورا كبيرا فى الإفراج عن مشجعى الترجى "ناديه السابق" بعد انتهاء المباراة، من خلال حديثه مع مرتضى منصور رئيس النادى لإنهاء الأزمة.

وقال الموقع التونسي: "شهدت مباراة الزمالك والترجى التونسى اعتقال 20 من مشجعى الفريق التونسى وتم الإفراج عنهم فى ساعة متأخرة من ليلة الأمس، بعد سماع القنصل التونسى فى مصر وتدخل اللاعب التونسى الفرجانى ساسى مع رئيس ناديه مرتضى منصور، الذى تحرك فى كل الاتجاهات من أجل الإفراج عن جماهير الترجي".

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والترجى يوم الجمعة المقبل فى مدينة رادس التونسية، ويحتاج الأبيض للخسارة بثنائية نظيفة للخروج من البطولة بعد حسم مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.