شكرا لقرائتكم خبر عن أطقم جديدة للحكام.. وكرة خاصة للدورى.. وتصميم حديث لزى المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تسليم حكام مسابقة الدورى الممتاز أطقم ملابس جديدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، تزامناً مع تطبيق تقنية V A R فى الملاعب المصرية.

يأتى ذلك فى أعقاب رحلة عمل قام بها محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد إلى ألمانيا بتكليف من اللجنة للاتفاق على بنود التعاقد مع شركة الملابس الرياضية المتعقد معها الاتحاد، وعقد عدة جلسات مع المسئولين بالشركة أسفرت عن الآتى:

تسلم الاتحاد المصرى أطقم 300 حكم ( 900 طقم ) بتصميم جديد وسعر مخفض على أن يتم إرسالها بداية الشهر المقبل، إضافة إلى أطقم 100 حكم مجانا جلبها معه بالفعل عضو اللجنة.

كما تسلم عضو اللجنة أيضاً من الشركة ألف كرة مجانية، وجارى إنهاء إجراءات تسلمها من الجمارك ليبدأ توزيعها على أندية الدورى الممتاز بواقع 25 كرة لكل منها، فيما يتم توزيع 25 أخرى لكل نادٍ فى بداية الشهر المقبل، ليكون نصيب كل منها 50 كرة لاستكمال الموسم الحالى ضمن خطوة توحيد الكرة التى تلعب بها مباريات الدورى.

Advertisements

وتضمن الاتفاق أن تسلم الشركة العالمية الاتحاد المصرى فى شهر يونيو المقبل ثلاثة آلاف كرة مصممة خصيصا للدورى المصرى فقط بألوان وتصميم الهوية المصرية، على أن يحصل الاتحاد المصرى على حقه القانونى فى بيع أى عدد منها.

كما تم تحديد شهر مايو المقبل موعدا لوصول الدفعة الثانية من ملابس المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الأولمبى الذى سيظهر بها فى أولمبياد طوكيو.

ويتسلم الاتحاد المصرى فى أواخر أغسطس المقبل التصميم الجديد الذى خصصته الشركة العالمية لزى المنتخبات المصرية والذى سيتم الكشف عنه فى مؤتمر يسبق التسليم.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين الطرفين فى مؤتمر يقام خصيصا بهذه المناسبة خلال الشهر المقبل.