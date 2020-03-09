شكرا لقرائتكم خبر عن ادعم حسين الشحات.. جماهير الأهلى على تويتر تساند نجم الفريق رغم تراجع مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعم حسين الشحات، هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ليعبر جمهور النادى الأهلى عن دعمه لنجم الفريق بعد ظهوره الأخير بأداء سىء فى مباراة الأهلى وصن داونز ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، معلنين تضامنهم معه بعد الهجوم الذى تعرض له قبل يومين على منصات السوشيال ميديا.





من جهته، قال محمد صابر، "جمهور الأهلى مبينساش المواقف الرجولية اللى زى دى يا حسين.. إن شاء الله ترجع بالسلامة يا سحس".

وأضاف أحمد الشريف "ألف سلامة عليك يا نينجا"، كما نشرت صفحة الأهلى فانز صورة نجم الأهلى، وقالت فى تعليقها على الصورة، "حسين لعيب كبير عنده إمكانيات كبيرة والكل عارف دا واللى ينكر يبقى عنده مشكلة أو هو بينتقد وبيشتم وخلاص.. أى لاعب فى العالم مستواه بيقع وبينزل فى فترات من الموسم ومش هخش فى تفاصيل ليه مستواه واقع.. بس لازم لما لعيب عندك صاحب إمكانيات يقع تقف وراه وتدعمه وتبقى فى ضهره".

وشارك فى الهاشتاج، مصطفى هريدى بتعليق "احنا عيلتك"، كما قال جمعة صبحى "أعمل ما عليك والله الموفق وإن شاء الله تشفى من الإصابة وترجع بالسلامة أحسن من الأول.. جماهير الأهلى واعيه وتساند وتدعم كل مخلص لنادينا العظيم.. ادعم حسين الشحات"، كما قال رضا صالح "والله مهما كان مستواه سأظل مقتنع أن حسين الشحات من أفضل صفقات الأهلى التى أبرمها مؤخراً واللاعب الوحيد اللى بزعل أوى لما مش بلاقيه فى التشكيل الأساسى وبزعل أكتر لما يبدأ أساسى ويخرج فى تغيير".













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كما قال أبو يوسف الفرغلى، "لاعب كبير وعظيم ورغم مرضه وألمه تحمل ورفض عمل العملية وأجلها من أجل أن يساهم مع فريقه.. كم أنت كبير يا حسين"، وأضاف محمد على، "هدعمك عشان أنت واحد مننا.. ابن التالتة شمال زينا.. قلبك معانا ع النادى.. ولما قالولك هتتنازل عن الملايين!! قولتلهم عادى دا الأهلى اللى بينادى.. طبيعى ندعمك يا حسين لأنك مطلب الملايين.. اتمنيناك تنضم للأهلى.. وتمضى معانا 10 سنين.. واثق إنك راجع بحلمنا.. وهتفرح ونفرح كلنا".

ويشار إلى أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، يدرس استبعاد الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة لاعبى الأهلى من معسكر المنتخب المقبل استعدادا لمباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2021.













ويأتى تفكير جهاز المنتخب فى ظل تراجع المستوى الفنى للثنائى حسين الشحات وقفشة خلال الفترة الأخيرة، بجانب ضم الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد حمدى ومحمد فاروق لاعبى بيراميدز والجونة الذين يؤدون بشكل مميز فى نفس مركز الشحات وقفشة، وهو ما سيحسمه جهاز المنتخب خلال الأيام المقبلة قبل اعلان القائمة النهائية.







