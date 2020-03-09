شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب رمضان صبحي عن الأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، الغياب عن فريقه فى مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل لاستمرار معاناته من الإصابة، وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى بالأهلى أن رمضان صبحى خارج حسابات فايلر فى مواجهة الفريق السكندرى، بعدما أكد الجهاز الطبى أن اللاعب يحتاج أسبوعاً آخر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر بصورة طبيعية.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى لتدريبات الأهلى الجماعية خلال أيام، ويغيب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلى أن حالة رمضان صبحى تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى خلال إحدى التدريبات.

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ويتابع رمضان صبحى حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى الجونة، والذى أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتى صن داونز على أن يتم تجهيز للعودة بعد العودة من جنوب افريقيا.

وكان مسئولو النادى الأهلى رفضوا فكرة سفر رمضان صبحى لاعب الفريق للعلاج فى الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعانى من أصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجى الى يؤديه حالياً للتعافى من إصابة العضلة الخلفية.

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قد تمسك بوجود رضمان صبحي، مهاجم الفريق، فى صفوف الفريق الأحمر فى المرحلة المقبلة، وطلب فايلر من مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، شراء رمضان صبحى بشكل نهائى حيث تنتهى إعارة اللاعب من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الكروى الجاري.