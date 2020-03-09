شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة كناري كلاسيك للاسكواش بـ6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ16 ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها لندن، خلال الفترة من 8 حتى 13 مارس الجاري بمشاركة مصرية واسعة.

ويحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وكان الثنائي المصري، عمر مسعد وفارس الدسوقي قد تأهلا إلى منافسات هذا الدور بعد تخطي المرحلة الأولى، فيما ودع مازن هشام منافسات البطولة من الدور الأول عقب خسارته أمام منافسه جريج لوبان.

وجاءت مباريات دور الـ 16 كالتالي:

محمد الشوربجي x الفرنسي ماثيو كاستانيت

طارق مؤمن x الإنجليزي داريال سيلبي

كريم عبد الجواد x الاسكتلندي جريج لوبان

عمر مسعد x مروان الشوربجي

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فارس الدسوقي x محمد أبو الغار

علي فرج x الإنجليزي ديكلان جيمس

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قد أعلنت عن قائمة الثمانية الكبار المتأهلين إلى بطولة نهاية الموسم التى تقام فى مصر PSA World Tour Finals، والتى تضم 8 لاعبين فى منافسات الرجال والسيدات، بشرط أن يكون كل لاعب قد توج ببطولة بلاتينية خلال الموسم، بالإضافة إلى أصحاب أعلى نقاط من اللاعبين الذين شاركوا فى النهائيات الأبرز خلال البطولات.

وتأكد تواجد الأبطال المصريين فى تلك القائمة، على الرغم من أن البطولات البلاتينية فى الموسم الجارى لم تُلعب بالكامل، حيث يتبقى بطولات الجونة وبريطانيا المفتوحة وبطولة بلاك بول للسيدات التى ستقام فى الثامن من مارس الجارى بمصر.

وكان على فرج المصنف الثانى عالمياً قد توج ببطولتى "أمريكا المفتوحة وويندى سيتى"، كما توج محمد الشوربجى ببطولة "جى بى مورجان"، وفاز كريم عبد الجواد ببطولة "الأهرام"، وتوج طارق مؤمن بـ "بطولة العالم"، ليضمن الرباعى أصحاب المراكز الأولى فى التصنيف العالمى المشاركة فى البطولة الأخيرة للموسم، كما حجز مروان الشوربجى مقعداً فى تلك القائمة الذهبية بسبب حصوله على مجموع نقاط أكبر.

وفى منافسات السيدات ضمنت كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الشربيني، نور الطيب وهانيا الحمامى التأهل، حيث توجت نوران جوهر ببطولة "أمريكا المفتوحة"، كما فازت نور الشربينى "ببطولة العالم وبطولة ويندى سيتي"، وحصل الثلاثى رنيم الوليلى ونور الطيب وهانيا الحمامى على نقاط أعلى، حيث تحتل الوليلى قمة التصنيف العالمي، بينما تحل نور الطيب فى المركز الخامس، فيما تأتى هانيا الحمامى فى المركز العاشر.