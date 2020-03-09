شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور "صائد البطولات الأهلاوية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34 والان مع تفاصيل الخبر
حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة "2010" قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.
شارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.أسرع هدف فى تاريخ النادى الأهلى فى الدورىسجل عاشور هدفا للأهلى في مرمى طلائع الجيش فى الدورى يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة. الأكثر مشاركة فى المباريات الأفريقية يملك حسام عاشو رقماً قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك فى 154 مباراة ببطولات أفريقيا، ويحل وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة.
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