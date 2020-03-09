شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي VS سموحة.. 4 أسباب تجعلها مباراة تاريخية لفايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الأهلي باستاد القاهرة فريق سموحة مساء الأربعاء 11 مارس 2020، فى الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصرى الممتاز، وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من تأهل الأهلي لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد اجتياز بوابة صن داونز والثأر لهزيمة العام الماضي من نفس الدور بخماسية نظيفة.

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وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني السويسرى رينيه فايلر، بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل العودة إلى مصر.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي 3 -1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

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وقرر مسئولو النادي الاهلي صرف مكافآت خاصة وإجادة للاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق ، موضحاًأن لاعبي الاهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.