شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى المغرب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للكاراتيه إلغاء منافسات بطولة الدورى العالمى، التى كان مقررا إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا.

وتلقى الاتحاد المصرى للعبة، برئاسة محمد الدهراوى، خطاباً من نظيره الدولى بإلغاء البطولة، رغم أنها كانت ضمن بطولات الرانك، والذى يساهم فى التأهل للأولمبياد.

من جهته، أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن البطولة كانت تدخل ضمن الرانك العالمى، ولكن بعد إلغائها يدرس الاتحاد الدولى للعبة احتساب بطولة البريميرليج التى ستقام فى إسبانيا مايو المقبل ضمن الرانك، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك، حيث إن الامر مجرد اقتراحات .

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وحقق لاعبو منتخب الكاراتيه 4 ميداليات متنوعة فى منافسات الدورى العالمى الذى أقيم بالنمسا، مقسمة إلى فضية و3 برونزيات، بالإضافة على مراكز أخرى وتوجت بالفضية فريال أشرف المركز الثانى والميدالية الفضية فى وزن 68كجم، بينما أحرز البرونزيات كل من جيانا فاروق وزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3، وعلى الصاوى وزن 67كجم، وطه طارق وزن فوق 84 كجم .

وفى المراكز احتلت ياسمين حمدى المركز الخامس، وكذلك رضوى سيد، أما أحمد أشرف فاحتل المركز السابع فى البطولة.

يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة فرنسا المؤهلة للأولمبياد، و التى تقام مايو المقبل أيضا عقب بطولة إسبانيا.

وكان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش بطولة البريميرليج الدولية، التى أقيمت بالإمارات، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمد لله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، وبسام محمود.