موعد مباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الجونة مساء اليوم الاثنين على ملعب إسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة

تنطلق مباراة الإسماعيلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الستاعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الجونة

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تذاع مباراة الإسماعيلي ضد الجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت وتايم سبورت.

طالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط وتحقيق الانتصار المغادرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة محمد السادس

للأندية

الأبطال "البطولة العربية" وأكد جوميز أن الفوز على الجونة سيكون حافز كبير للتأهل إلى نهائي البطولة العربية".

يدخل الدراويش لقاء الجونة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في ستة مباريات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ثمانية.

بينما يحتل الجونة المركز المركز الثاني عشر برصيد 19 جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في خمسة وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في ثمانية.