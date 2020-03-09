أشرف مدني: رئيس اتحاد الملاكمة مسئول عن فضيحة بطولة أفريقيا

كشف أشرف مدني، الحكم الدولى للملاكمة، فضائح الاتحاد، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، ومخالفات اللوائح فى بطولة الجمهورية، التى أقيمت ببورسعيد.

أكد مدنى أن رئيس الاتحاد يهدم قوانين اللعبة، كما فعل من خلال ترتيب البطولة، وهى إعطاء أكثر من لاعب المركز الأول فى الوزن نفسه فى مجاملة واضحة لبعض الأندية التى تسانده فى الانتخابات، وهو الذى أثار غضب الجميع.

وأشار الحكم الدولى خلال تصريحاته لـ«الوفد» إلى ما حدث فى بطولة الجمهورية التى أقيمت فى الإسماعيلية عام 2015، واللعب من دون واقى رأس، مما أدى إلى إصابة أحد اللاعبين بفقدان حاسة الشم، وضياع مستقبله، مؤكدًا أن رئيس الاتحاد يتحمل القرار الذى تم اتخاذه بالمخالفة للوائح.

وأتهم «مدني» رئيس الاتحاد بالإهمال والفساد فى البطولة الأفريقيه التى أقيمت

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الشهر الماضى فى السنغال، مما تسبب فى تأهل لاعب واحد من أصل 8 لاعبين، موضحًا أنها كانت بمثابة فرصة ذهبية للمنتخب للوصول إلى أوليمبياد طوكيو 2020، وهذا يعتبر إخفاقًا فى تاريخ الملاكمة المصرية لم يحدث منذ 30 عامًا.

وأبدى مدنى دهشته من تصريحات رئيس الاتحاد التى نفى خلالها تأهل لاعبين من خلال البطولة الأفريقية، مؤكدًا أن اللجنة الأوليمبية الدولية أصدرت بيانًا نسفت خلاله تصريحات غنيم، وكشفت خلاله تصنيفات الدول المشاركة واحتلال مصر المركز الثانى عشر.