رسميًا.. نقل ودية المنتخب الأوليمبي والأرجنتين خارج الإمارات

تقرر بصفة رسمية نقل المباراة الودية بين المنتخبين المصري الأولمبي والأرجنتين يوم ٢٩ مارس الجاري خارج الإمارات، بعدما كان مقررًا إقامتها فيدبي.
أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن ملعب المباراة وملعب ودية البرازيل سيتم حسمهما خلال ٤٨ ساعة فقط.
يستعد المنتخب لخوض منافسات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ حيث تجرى القرعة في أبريل المقبل.
جدير بالذكر أن البرازيل طلبت مواجهة المنتخب الأولمبي رسميًا خلال التوقف الدولي في مارس.
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