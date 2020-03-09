الإسماعيلى يحاول تصحيح أوضاعه على حساب الجونة بالدورى

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى مع الجونة فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، لاستعادة الانتصارات المحلية من جديد على حساب الجونة، بعد الخسارة من الزمالك فى الجولة الماضية بالدورى والخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

ويطمح جوميز لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه بجدول الدورى واكتساب الثقة قبل مواجهة الرجاء المغربى المحدد لها يوم 15 مارس الجارى فى إياب نصف نهائى كأس

محمد السادس «البطولة العربية».

وشهدت قائمة الفريق استبعاد عماد حمدى ومحمد حمدى زكى وعبدالرحمن مجدى، لعدم الجاهزية، بجانب أحمد أيمن للإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض الاسماعيلى المواجهة بتشكيل يضم الحارس محمد مجدى وفى الدفاع محمود البدرى وإبراهيم أبواليزيد ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم، وفى الوسط محمود دونجا ومحمد بيومى ومحمد صادق ومحمد الشامى وهمام طارق و فى الهجوم فخر الدين بن يوسف.

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وأكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلي، أنَّ

فترة توقف الدورى خلال الفترة الماضية، عادت بالنفع على الفريق، من خلال اراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للمصابين للتعافى.

وفى المقابل، يخطط البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة للفوز على الدراويش وتعويض التعادل فى الجولة الماضية مع حرس الحدود من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين موقفه بالجدول والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويعتمد الجونة على تشكيل يضم الحارس إسلام طارق وفى خط الدفاع نجويم ولؤى وائل ومحمد نجيب وباسم علي، وفى الوسط أكرم توفيق وسرج أكا وعمرو بركات وإسلام محارب، وفى الهجوم عمورى وأحمد ياسر ريان.

ويحتل الاسماعيلى المركز التاسع فى جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الجونة المرتبة الثانية عشر برصيد 19 نقطة.