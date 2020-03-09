تكريم رئاسي لمنتخب اليد .. ولجنة التفتيش "راضية" عن تجهيزات المونديال

حالة من السعادة انتابت اسرة كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر بعدما ابلغه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بان هناك تكريم رئاسي يتم التجهيز والاعداد له خلال الايام القليله القادمة لمنتخب اليد بعد تتويجه ببطولة افريقيا ونجاحه في اقتناص تذكرة التاهل لاولمبياد طوكيو من بين انياب المنتخب التونسي القوي جدا والعنيد علي ارضه وبين جماهيره خلال البطولة التي نظمها في تونس خلال شهر يناير الماضي.

وعبر المهندس هشام نصر عن امتنانه بتقدير الدوله لاولادها ولمجهودهم واشار الي ان وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي في كل المناسبات يشيد بمنظومة كرة اليد وبما تحققه من نجاحات مستمرة علي الساحات الدولية ، وايضا اشاد بالدور الكبير للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في دعم الاتحاد..

وقال رغم انشغال الجميع بالاعداد والتجهيز لاستضافة مصر لمونديال اليد وهو الحدث العالمي الابرز خلال الفترة المقبلة الا ان الدولة لم تنسي ما تحقق من انجاز وتستعد لمكافاة الابطال بما يتناسب مع الانجازات التي حققوها..

واوضح ان المنتخب يستعد بشكل مستمر لاولمبياد طوكيو بقيادة مديره

الفني الاسباني روبيرتو جارسيا وان المنتخب يتعامل كانه نادي يتجمع بشكل مستمر طوال العام ولا تتوقف تدريباته واستعدادته ، وان هناك برنامجا قويا وخطة طويلة المدي يتم تطبيقها بداية من بطولة افريقيا ومرورا باولمبياد طوكيو وحتي الوصول لكأس العالم باذن الله.واشار الي ان الاتحاد يعمل كخليه نحل علي كافة المستويات وفي كل الملفات من اجل انجاز الملفات المطلوبه والمتعدده والتي لم تتاخر الدولة في مد يد العون فيها خلال الفترة القادمة وعلي راسها ملف الملاعب التي تستضيف المونديال وهي اربعة صالات هي ٦اكتوبر والعاصمة الادارية الجديدة وبرج العرب وستاد القاهرة.علي صعيد آخر انهت لجنة الاتحاد الدولي لكرة اليد زيارتها التفقدية لملاعب المونديال و اكد كابتن علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية ان اللجنة ابدت تفاؤلها الكبير بما تم انجازه حتى الان من اعمال في صالات المونديال الاربعة و اكد علي قدرة مصر علي استقبال الحدث العالمي الكبير بمشاركة ٣٢ دولة كبيرة والنجاح باذن الله.واضح علاء السيد انه تم انجاز اكثر من 90% بالصالة المغطاه بالعاصمة الادارية الجديدة و التي تضم ٧٨٠٠ مقعد اي تسع ما يقرب من ٨ الاف مشجع.. بينما تم انجاز ٦٠٪ من صالة 6 اكتوبر والتي تضم ٥٥٠٠ مقعد للمشجعين ، وفي برج العرب تم انجاز ٧٠٪ من العمل وهي الصالة التي تتسع ل٥٠٠٠ مشجع.وقال علاء السيد ان النسب السابق ذكرها تدل علي تطور سريع في حركة العمل في بناء جميع الملاعب المقرر استضافتها للمونديال وهو يعكس مدي الجدية فى الانتهاء من كل هذه الاعمال فى الموعد المحدد لاستلام الصالات المغطاه قبل انطلاق بطولة العالم بوقت مناسب.و اختتم عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي تصريحاته بالتاكيد علي ان مصر قادرة على انهاء كافة الاستعدادات لهذا الحدث الرياضى الكبير فى اقرب وقت ممكن و هذا ما شاهدته لجنة تفتيش الاتحاد الدولى لكرة اليد على ارض الواقع خلال الزيارات التفقدية للصالات المغطاه.وان زيارة اللجنة في مجملها عكست حالة من التفائل الحذر وهو ما يعني ضرورة العمل بنفس القوة و المعدلات حتي يتم انهاء العمل علي اكمل وجه في كل الصالات مع بعض الملاحظات البسيطه جدا والوراده والتي جاري تعديلها حسب تعليمات اللجنة الدولية.