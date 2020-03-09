في إنجاز جديد لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ودعمها للمتميزين والمواهب في كافة المجالات ومنها الجانب الرياضي ، حيث حققت رولا ماهر هاشم الطالبة بكلية طب الأسنان بالجامعة انتصارا متميزا بتتويجها بالميدالية البرونزية والفوز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى م٤٠٠×٤ عدو تحت ٢٠ سنة. وفور فوزها بالميدالية البرونزية أهدت رولا الميدالية الي جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا وفى مقدمتهم السيد . خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بالجامعة ، والذي قدم كافة الدعم والمساندة حتي تحقق هذا الإنجاز السيد . خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بالجامعة ، والذي قدم كافة الدعم والمساندة حتي تحقق هذا الإنجاز وأعدت جامعة مصر احتفالية خاصة لتكريم البطلة رولا هاشم علي هذا الإنجاز والذي يعد علامة بارزة في التفوق العلمي والرياضي ، وهو ما تنشده الجامعة في تقديم اجيال من الشباب المتميز علميًا و رياضيًا وفي مختلف المجالات ، حتي يكون نواة لمستقبل مزهر لمصرنا الحبيبة من الشباب المتميز علميًا و رياضيًا وفي مختلف المجالات ، حتي يكون نواة لمستقبل مزهر لمصرنا الحبيبة Advertisements من جانب اخر اشارت رولا الي ان دعم والديها يعد السبب الرئيسى لتفوقها علميا ورياضيا يذكر ان رولا هاشم طالبة بكليه طب جامعة مصر لم يكن التفوق العلمي عائقا أمامها لتحقق نجاحا وتفوقا كبيرآ في مجال الرياضه بل كان حافزا لها وضربت المثل والقدوة في كيفية ان تكون متفوقا علميا ورياضيا ما دمت تتحلي بالإصرار والعزيمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رولا هاشم طالبة طب جامعة مصر تتوج ببرونزية الجمهورية لألعاب القوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.