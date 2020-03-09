صور.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة وتخضع لإجراءات الحجر الصحي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، قادمة من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والتأهل للدور النصف النهائي ببطولةأفريقيا.
واستقبل مطار القاهرة الدولى بعثة الأهلي بمبني الركاب رقم 3 بالمطار بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران MS840، القادمة من جوهانسبرج.
وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران على استقبال بعثة الأهلي في مطار جوهانسبرج لتسهيل إنهاء إجراءاتهم هناك وأيضًا فور وصولهم القاهرة.
كان الأهلي أدى مرانه صباح أمس الأحد في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا قبل عودتهم إلى القاهره برئاسة محمود الخطيب.
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