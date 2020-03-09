رياضة | تقنية الفيديو تمنع ظهور الحكام الأجانب في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنية الفيديو تمنع ظهور الحكام الأجانب في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في تطبيق تقنية الفيديو داخل مباريات الدوري المصري الممتاز، وشهدت الظهور خلال مباراة إنبي وطلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على عدم الاستعانة بحكام أجانب خلال مباريات الأهلي والزمالك، بالقمة المصرية في البطولات التي تنظمها الجبلاية.

وقررت لجنة الحكام، تعين طاقم فيديو أجنبي فقط على تقنية "الڤار"، على أن يدير اللقاء تحكيم مصري من داخل أرضية الملعب.

وجرت العادة باختيار طاقم حكام أجنبي كامل لمباريات القمة على مدار السنوات الماضية، إلا أن ظهور تقنية الفيديو جعل الجبلاية تعمل على إعادة التحكيم المصري لمباريات القمة.