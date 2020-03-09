رياضة | برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي برشلونة استعادة نجمه خلال مباراة نابولي الإيطالي يوم 18 من شهر مارس الجاري في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة يستجيب بشكل جيد للعلاج وهناك آمال في علاجه من إصابة الكاحل الأيمن للمشاركة في لقاء نابولي

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وتابعت الصحيفة، أن آرثر لن يكون متاحًا لمدربه كيكي سيتين، في مباراة ريال مايوركا المقبلة، إلا أنه سيكون متاحًا لمباراة نابولي.