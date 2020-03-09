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رياضة | برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

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ينوي نادي برشلونة استعادة نجمه خلال مباراة نابولي الإيطالي يوم 18 من شهر مارس الجاري في إياب ثمن نهائي .

 

ذكرت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة يستجيب بشكل جيد للعلاج وهناك آمال في علاجه من إصابة الكاحل الأيمن للمشاركة في لقاء نابولي

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وتابعت الصحيفة، أن آرثر لن يكون متاحًا لمدربه كيكي سيتين، في مباراة ريال مايوركا المقبلة، إلا أنه سيكون متاحًا لمباراة نابولي.

 

 

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