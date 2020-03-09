رياضة | نجم الأهلي يخضع للاختبار الطبي عقب مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخضع للاختبار الطبي عقب مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة قادمة من العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، عقب مواجهة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، خضوع الأنجولي جيرالدوا دا كوستا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي اليوم، للإطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض دا كوستا، لإصابة عبارة عن إلتواء في الكاحل خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بدوري أبطال إفريقيا.

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ويسعى الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، معرفة حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة بالدوري المصري.

وحقق الأهلي تأهلًا لدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 3-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب، حيث يعود الفريق فجر الإثنين إلى القاهرة بعد إنتهاء مهمته القارية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سموحة مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.